Ивлеева снялась топлес и оценила свою внешность словами «красивая и сексуальная»

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева снялась топлес для журнала «Собака.ru» и оценила свою внешность словами «красивая и сексуальная». Соответствующий материал появился на сайте издания.

32-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой в расстегнутой винтажной шубе молочного оттенка на голое тело. При этом одну грудь она прикрыла рукой, а вторую — черной сумкой марки Prada. Также знаменитость позировала в коричневой шубе длины миди, черном пуловере Gucci и трусах Saint Laurent с заниженной талией.

Отвечая на вопрос журналиста, она отметила, что в детстве и юности была не так привлекательна, как в настоящее время. «Я как раз тот случай, когда возраст и заработанные деньги идут на пользу. Стараюсь оставаться в органике природных данных, совершенствуя их. Сейчас я определенно чувствую всю мощь своего потрясающего внешнего вида. Точно могу сказать, что я красивая и сексуальная», — заявила собеседница издания.

В ноябре российская певица и телеведущая Ольга Бузова оценила свою внешность словами «нравится моя грудь».