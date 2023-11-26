Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:22, 26 ноября 2023Ценности

Бузова оценила свою внешность словами «нравится моя грудь»

Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова оценила свою внешность словами «нравится моя грудь». Соответствующий материал публикует Super.ru.

37-летняя знаменитость в беседе с журналистами рассказала, что не осуждает тех, кто прибегает к услугам пластических хирургов. При этом она отметила, что хочет сохранить собственное тело в натуральном виде.

«Мне нравится, как я сейчас выгляжу, мне нравятся мои мимические морщины, моя улыбка и зубы, мне нравится моя красивая стоячая грудь. (...) У меня пока все свое», — заявила звезда.

Ранее Бузова объяснила необходимость заклеивания сосков на съемках.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Сбитый украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Туле. Один из жильцов дома получил ранение

      В Крыму оценили попытки Киева блокировать связь полуострова с миром

      Во Франции начались беспорядки после гибели подростка

      Минобороны показало видео с уничтожением артиллерийского орудия ВСУ в лесополосе

      Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

      Бузова оценила свою внешность словами «нравится моя грудь»

      В России отреагировали на крупную атаку украинских беспилотников

      Москвичей предупредили о потеплении

      Аэропорт Внуково сообщил об отмене частичных ограничений на полеты утром

      Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости