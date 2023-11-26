Российская певица и телеведущая Ольга Бузова оценила свою внешность словами «нравится моя грудь». Соответствующий материал публикует Super.ru.

37-летняя знаменитость в беседе с журналистами рассказала, что не осуждает тех, кто прибегает к услугам пластических хирургов. При этом она отметила, что хочет сохранить собственное тело в натуральном виде.

«Мне нравится, как я сейчас выгляжу, мне нравятся мои мимические морщины, моя улыбка и зубы, мне нравится моя красивая стоячая грудь. (...) У меня пока все свое», — заявила звезда.

Ранее Бузова объяснила необходимость заклеивания сосков на съемках.