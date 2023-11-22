Российская певица и телеведущая Ольга Бузова объяснила необходимость заклеивания сосков на съемках. Размышлениями на данную тему она поделилась в новом выпуске шоу «Вопрос ребром» на YouTube-канале Gazgolder.

37-летняя исполнительница рассказала об одной особенности своего тела, которая доставляет проблемы во время записи телеэфиров. В связи с этим знаменитости приходится идти на компромиссы с продюсерами.

«Я завожусь, когда на сцене выступаю. Бывает, что даже испытываю определенные чувства. У меня соски всегда стоят, кстати. Это проблема для телевидения, потому что меня постоянно просят их заклеивать, а я не хочу. В угоду своему каналу я их заклеиваю», — призналась артистка.

В июле Ольга Бузова ответила на критику в адрес своей фигуры фразой «мое тело — мое дело». Певица ответила в сторис на вопрос подписчика о том, почему она не худеет, несмотря на то что набрала лишние килограммы. «Во-первых, мое тело — мое дело. Во-вторых, худею», — заявила звезда.