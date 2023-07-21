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12:47, 21 июля 2023Ценности

Бузова ответила на критику своей фигуры фразой «мое тело — мое дело»

Певица Ольга Бузова ответила на критику своей фигуры фразой «мое тело — мое дело»

Фото: @buzova86

Российская ведущая и певица Ольга Бузова ответила на критику своей фигуры фразой «мое тело — мое дело». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя поп-исполнительница ответила в сторис на вопрос подписчика о том, почему она не худеет, несмотря на то, что набрала лишние килограммы. «Во-первых, мое тело — мое дело. Во-вторых, худею», — заявила артистка, отметив, что данный процесс ей дается очень сложно.

Знаменитость сопроводила публикацию снимком, на котором запечатлела себя в зеркало, повернувшись к нему боком. На телезвезде пижамный комплект, состоящий из топа и мини-шорт.

Ранее Бузова раскрыла секрет своей красоты. Исполнительница заявила, что сохранять привлекательную внешность ей помогают съемки, сон и спорт.

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    Карина Черных
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