Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:31, 1 декабря 2023Россия

Названа главная причина нанесения россиянками увечий мужчинам

«Коммерсантъ»: чаще всего россиянки калечат мужчин, защищаясь от их агрессии

Фото: UfaBizPhoto / Shutterstock / Fotodom

Исследователи обработали статистику по уголовной статье о причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ) и выяснили, что главной причиной, по которой россиянки наносят увечья мужчинам, является попытка защититься от их агрессии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования Консорциума женских неправительственных объединений.

Как выяснили исследователи, такое объяснение своим действиям дали 79 процентов проходящих по этой уголовной статье россиянок. По этой же статистике, 43 процента пострадавших женщин подверглись нападению со стороны своих партнеров или близких родственников.

При этом, как отмечают исследователи, в подавляющем большинстве случаев именно мужчины являются агрессорами, от их действий страдают как женщины, так и другие мужчины — это происходит в 82 и 81 проценте случаев соответственно.

«Судьи учитывают поведение потерпевшего при назначении наказания, но не считают примененное им насилие и то, что обвиняемая защищалась, важными факторами для переквалификации», — отметили исследователи.

Материалы по теме:
«Все слышали, как ее убивают» Россияне все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Почему полиция не может их защитить?
«Все слышали, как ее убивают»Россияне все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Почему полиция не может их защитить?
14 января 2021
«Игнорировать проблему больше нельзя» ЕСПЧ обязал Россию бороться с домашним насилием. Спасет ли это жизни россиянок?
«Игнорировать проблему больше нельзя»ЕСПЧ обязал Россию бороться с домашним насилием. Спасет ли это жизни россиянок?
15 декабря 2021
«Скинули три месяца за то, что скорую вызвала» Тысячи россиянок садятся в тюрьму, защищаясь от мужчин. Что ждет их потом?
«Скинули три месяца за то, что скорую вызвала»Тысячи россиянок садятся в тюрьму, защищаясь от мужчин. Что ждет их потом?
18 мая 2022

По их мнению, если бы уголовные дела против применивших насилие в отношении мужчин россиянок квалифицировались как превышение допустимой самообороны, многим женщинам бы удалось остаться на свободе.

Ранее сообщалось, что депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, запрещающий обидчику приближаться к жертве. Подобный закон в России пытались принять многие годы. Авторы законопроекта считают, что необходимо установить правовые механизмы защиты россиян, которые подвергаются «навязчивому преследованию со стороны других граждан».

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией

      В Петербурге девочка-подросток потеряла сознание и посинела на уроке танцев

      Рекордный спрос россиян на смартфоны объяснили

      Жена Канье Уэста пришла в шапке-ушанке и откровенном платье на вечеринку в Дубае

      Сбившего в российском городе дорожных рабочих водителя заключили под стражу

      Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» одержать разгромную победу в НХЛ

      Стало известно о договоренности Израиля и ХАМАС продлить перемирие на день

      Стало известно об одобрении Турцией заявки Швеции в НАТО в ближайшие недели

      Правнучка основателя Lego продала акции компании и заработала миллионы

      Москву завалит сильнейшим за десятки лет снегопадом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости