Названа главная причина нанесения россиянками увечий мужчинам

«Коммерсантъ»: чаще всего россиянки калечат мужчин, защищаясь от их агрессии

Исследователи обработали статистику по уголовной статье о причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ) и выяснили, что главной причиной, по которой россиянки наносят увечья мужчинам, является попытка защититься от их агрессии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования Консорциума женских неправительственных объединений.

Как выяснили исследователи, такое объяснение своим действиям дали 79 процентов проходящих по этой уголовной статье россиянок. По этой же статистике, 43 процента пострадавших женщин подверглись нападению со стороны своих партнеров или близких родственников.

При этом, как отмечают исследователи, в подавляющем большинстве случаев именно мужчины являются агрессорами, от их действий страдают как женщины, так и другие мужчины — это происходит в 82 и 81 проценте случаев соответственно.

«Судьи учитывают поведение потерпевшего при назначении наказания, но не считают примененное им насилие и то, что обвиняемая защищалась, важными факторами для переквалификации», — отметили исследователи.

По их мнению, если бы уголовные дела против применивших насилие в отношении мужчин россиянок квалифицировались как превышение допустимой самообороны, многим женщинам бы удалось остаться на свободе.

Ранее сообщалось, что депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, запрещающий обидчику приближаться к жертве. Подобный закон в России пытались принять многие годы. Авторы законопроекта считают, что необходимо установить правовые механизмы защиты россиян, которые подвергаются «навязчивому преследованию со стороны других граждан».