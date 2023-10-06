В Госдуме решили запретить обидчику приближаться к жертве. Такой закон в России пытались принять годами

Партия «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект о запрете на преследование

Депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, запрещающий обидчику приближаться к жертве. Подобный закон в России пытались принять многие годы.

Документ внесли члены нижней палаты Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева. Они предлагают добавить в Гражданский кодекс новую статью 14.1 — «Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином».

Что хотят запретить депутаты?

Авторы законопроекта считают, что необходимо установить правовые механизмы защиты россиян, которые подвергаются «навязчивому преследованию со стороны других граждан». Они подчеркивают, что сегодня в законодательстве Российской Федерации нет запрета на приближение к потерпевшему на любое расстояние.

Депутаты напомнили о решении Приволжского суда Казани по гражданскому делу № 2–4575/2017 — тогда нарушителя обязали прекратить преследование женщины в том числе с использованием телефонных звонков, SMS-сообщений, почтовой переписки или иным способом, но в решении было указано, что запрет на приближение не может быть установлен из-за отсутствия такой нормы в законодательстве.

Исходя из совокупности установленных обстоятельств суд приходит к выводу, что ответчиком нарушаются неотделимые конституционные права истца, а потому на ответчика подлежит возложению обязанность прекратить любого рода преследование истца (...). Вместе с этим, способ защиты в виде запрета приближаться на любое расстояние положениями статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации не предусмотрен, в связи с чем, данный способ защиты прав истца применим быть не может из решения Приволжского районного суда Казани

Комментируя внесение законопроекта, Горячева отметила, что пострадавшие часто сами пытаются решить проблему преследования — переезжают в другие города, меняют работу, но это не всегда помогает и люди не могут чувствовать себя спокойно.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Похожие нормы обсуждались как часть закона о домашнем насилии, однако он так и не был принят в России

Депутат Авксентьева привела в пример историю женщины из Екатеринбурга, которая больше двух лет пыталась скрываться от бывшего партнера и обращалась в полицию, но мужчина преследовал ее и угрожал расправой, после чего весной 2023 года воплотил угрозы в жизнь.

О каком именно случае говорила депутат, не ясно — в Екатеринбурге в мае 2023 года произошло два похожих случая, первый касался 36-летней женщины, второй — 52-летней, обе обращались в полицию из-за преследования и угроз, но безрезультатно.

Адвокат Мари Давтян ранее в разговоре с «Лентой.ру» поясняла, что защитные предписания и запрет на приближение дадут возможность создать полноценный механизм взаимодействия специалистов в области домашнего насилия.

Полиция будет знать, что делать, социальный работник будет знать, что делать, медиа будут знать, что делать и как сотрудничать друг с другом для того, чтобы помочь конкретному человеку. Мари Давтян адвокат

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В марте 2021 года в России уже обсуждалась инициатива о введении охранных ордеров для защиты жертв домашнего насилия. Предполагалось, что агрессор должен будет покинуть квартиру, где проживает с жертвой, и пройти психологические курсы. В случае, если агрессору некуда ехать, жертвы могли бы сами уехать в кризисный центр или «ресурсные квартиры», сеть которых планировалось создать в будущем. Решение о переезде любой из сторон должен был принимать суд. Однако такая норма не была принята.

Ситуация не изменилась и после того, как в сентябре 2021 года россиянке присудили 7,5 тысячи евро компенсации за то, что полиция не помогла ей после жалоб на преследование. Девушка обращалась в полицию еще в 2016 году после того, как ее бывший партнер взломал ее страницу и сохранил оттуда интимные фото и персональные данные, затем разместил их в соцсетях и угрожал пострадавшей расправой. Девушке пришлось уехать из России. Она обращалась в полицию, но дело завели лишь в 2018 году, а в 2020 закрыли из-за окончания двухлетнего срока давности.

МВД считает, что в России достаточно мер для защиты пострадавших, говорила в 2021 году в интервью «Ленте.ру» сотрудница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских НПО София Русова. Министерство также отказалось вводить протокол опроса жертв, сославшись на Стамбульскую конвенцию по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и в семье от 2011 года. Россия не ратифицировала ее, потому что она в том числе снимает запрет на пропаганду свободной гендерной ориентации, следовало из ответа МВД. В министерстве считают, что российское законодательство эффективно борется с насилием.

Есть ли способы защититься от сталкера или бывшего мужа-насильника?

В Великобритании, США и некоторых странах Европы существует вид судебного приказа, по которому гражданин не может совершать определенные действия (или воздерживаться от их совершения) в соответствии с решением суда. В России подобных действующих норм нет.

Запрет на общение «с определенными лицами» в настоящее время существует в стране лишь как мера пресечения для подозреваемых, он внесен в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Статья о запрете определенных действий не только ограничивает общение подозреваемого — суд может также запретить ему выходить из жилья в определенные периоды времени, находиться в определенных местах или ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них и так далее.

При этом в России есть разные статьи, определяющие преследование и угрозы, а также распространение порочащих сведений о жертве, как преступление. К ним относятся «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (119 УК РФ), «Нарушение неприкосновенности частной жизни» (137 УК РФ), «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» (138 УК РФ), «Клевета» (128.1). Тем не менее в случае домашнего насилия они действуют не всегда — полицейские могут решить не вмешиваться, считая происходящее проблемой семьи, после чего и сами жертвы нередко отказываются от подачи заявлений и обращения в суд — как из жалости к супругу, так и из-за опасения за свою жизнь.