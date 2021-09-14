ЕСПЧ присудил россиянке 7,5 тысячи евро из-за порномести

ЕСПЧ присудил россиянке 7,5 тысячи евро по делу о порномести, которое не завели в России

Европейский суд по правам человека присудил россиянке 7,5 тысяч евро в результате разбирательства по делу о порномести и киберсталкинге. Об этом говорится на сайте ЕСПЧ.

Валерия Володина подала жалобу после того, как ее дело отказались возбуждать в России. В 2016 году ее бывший партнер гражданин Азербайджана Рашад Салаев взломал страницу россиянки и выкрал ее интимные фото и персональные данные. Он разместил их в соцсетях, а также угрожал пострадавшей убийством. Из-за этих угроз девушка сменила имя и уехала из России.

Володина подала жалобу в полицию Ульяновска, однако уголовное дело завели лишь марте 2018 года. Его закрыли осенью 2020-го из-за окончания двухлетнего срока давности.

Европейский суд решил, что российские власти нарушили статью 8 Конвенции о правах человека о праве на уважение частной и семейной жизни. Теперь ей должны выплатить 7,5 тысячи евро.