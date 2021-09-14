ЕСПЧ обязал Россию компенсировать ликвидацию партии Лимонова

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию за ликвидацию Национал-большевистской партии (НБП, запрещена в России) Эдуарда Лимонова. Текст постановления опубликован на сайте суда.

В документе сказано, что российский суд вынес решение, нарушающее 11 статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Статья защищает право людей на свободу мирных собраний.

Теперь российская сторона обязана компенсировать ликвидацию НБП и выплатить заявителям, среди которых были дети основателя партии Эдуарда Лимонова, 10 тысяч евро.

Национал-большевистскую партию признали экстремистской организацией в 2007 году, деятельность этой партии запрещена.

Эдуард Лимонов умер 17 марта 2020 года. Ему было 77 лет. В 2018 году Лимонов обнародовал в Twitter завещание, в котором указал, что нужно делать с Россией. Свои действия он объяснил опасением, что может «не дожить». Он призвал «взять в Россию все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова».