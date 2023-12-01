Умные алгоритмы расшифровали пять миллионов электрокардиограмм в Москве

Ракова: умные алгоритмы помогли проанализировать почти 5 миллионов ЭКГ в Москве

С 2022 года умные алгоритмы помогли московским врачам проанализировать почти пять миллионов электрокардиограмм (ЭКГ). Доля исследований, где применяется автоматическая расшифровка, достигла 77 процентов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Электрокардиография — наиболее распространенное и достоверное исследование, которое применяется в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, — отметила вице-мэр. — Во всех взрослых поликлиниках Москвы мы используем цифровые электрокардиографы, подключенные к Единой медицинской информационно-аналитической системе. Там врачи видят электрокардиограммы в цифровом виде и результат их автоматической расшифровки умными алгоритмами. Специалист может внести необходимые правки в заключение или согласиться с готовым вариантом».

По словам Раковой, цифровые сервисы позволяют точнее и быстрее анализировать исследования.

Решение по автоматической расшифровке ЭКГ умными алгоритмами внедрено не только во всех взрослых, но и в части детских поликлиник Москвы. Это стало возможным благодаря интеграции электрокардиографов с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС).

Расшифровка ЭКГ — не единственная область, где используются умные алгоритмы для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнули в Соцкомплексе. Помимо ЭКГ, технологии компьютерного зрения помогают анализировать лучевые снимки пациентов на предмет таких патологий, как ишемическая болезнь сердца и аневризма грудного отдела аорты. Алгоритмы размечают области возможных патологий цветовыми подсказками на медицинском изображении. Нейросеть автоматически делает важные для врача измерения и составляет описание снимка. Технологии компьютерного зрения позволяют выявить патологии на ранней стадии, когда они могут быть еще не заметны человеческому глазу.

Цифровизацией системы здравоохранения Москва занимается на протяжении 10 лет, напомнили в Соцкомплексе. Основой этого процесса стала единая цифровая платформа, которая позволяет вести каждого пациента персонифицированно на всех этапах лечения и наблюдения. Данные о состоянии здоровья москвичей хранятся в едином цифровом контуре и доступны в режиме онлайн. Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы, заключили в Соцкомплексе.

