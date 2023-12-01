Путин сообщил о рекордной ожидаемой продолжительности жизни россиян в 74 года

Ожидаемая средняя продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, назвав этот показатель рекордным.

Голикова заявила о преодолении последствий COVID-19

Владимир Путин в обращении к участникам конгресса «Национальное здравоохранение» также рассказал, что помогло добиться такого результата.

Слаженная ответственная работа правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медработника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни: по итогам года она составит около 74 лет Владимир Путин президент России

Вице-премьер страны Татьяна Голикова при этом уточнила, что ожидаемая продолжительность жизни в России за прошедшие девять месяцев выросла до 73,5 года. Она объяснила это тем, что стране удается преодолеть последствия COVID-19 и его влияние на все демографические показатели.

К 2030 году средняя продолжительность жизни должна составить 78 лет

В июле 2020 года Путин подписал указ о национальных целях развития. В тексте документа сказано, что ожидаемая продолжительность жизни в стране к 2030 году должна составить 78 лет.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Как сообщал Росстат, по итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась на 2,66 года, до 72,76 года, против 70,1 года в 2021-м. Тогда, как отмечалось, показатель достиг максимума с начала 1990-х годов.

Работающих россиян отправят на диспансеризацию

Одной из мер, которая будет направлена на дальнейшее увеличение показателя, станет введение обязательной диспансеризации для работающих россиян с 2024 года. Как рассказала, выступая на конгрессе, Татьяна Голикова, отдельный тариф на диспансеризацию по здоровью работающих введут в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Кроме того, в ОМС включат отдельный тариф по наблюдению за репродуктивным здоровьем.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Для улучшения качества жизни в пожилом и старческом возрасте Минздрав России проводит междисциплинарную системную работу, развивает инфраструктуру гериатрической помощи, рассказывал глава ведомства Михаил Мурашко. По его данным, на начало 2023 года в стране насчитывалось 34,5 миллиона человек старше 60 лет — это 23,5 процента от общей численности населения.

На продолжительность жизни негативно влияет нездоровое питание

Избыточное потребление сахара, соли и жиров животного происхождения снижает продолжительность жизни, а потребление белка, молочных продуктов, рыбных жиров, овощей и фруктов — увеличивает. К такому выводу пришли исследователи в рамках научного проекта ВШЭ.

При этом питание — не единственный и главный фактор, который влияет на продолжительность жизни. На долголетие населения, к примеру, сильное воздействие оказывает алкоголь: при увеличении среднедушевого потребления алкоголя на десять процентов продолжительность жизни мужчин снижается почти на три месяца, а женщин — на 1,7 месяца.