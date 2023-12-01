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11:21, 1 декабря 2023Россия

Голикова назвала последние данные об ожидаемой продолжительности жизни в России

Голикова озвучила последние данные об ожидаемой продолжительности жизни в России

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Ожидаемая продолжительность жизни в России за девять месяцев 2023 года выросла до 73,5 года. Последние данные озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает в пятницу, 1 декабря, ТАСС.

«Благодаря совместной слаженной работе нам уже сейчас за девять месяцев удалось добиться повышения ожидаемой продолжительности жизни до 73,5 года», — сказала она.

Ранее 1 декабря президент страны Владимир Путин заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет, что является рекордным показателем.

В октябре глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что Россия преодолела тенденцию снижения продолжительности жизни, которая наблюдалась из-за пандемии коронавируса. По его словам, ожидаемая продолжительность жизни по стране тогда достигла 73,4 года.

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      Игорь Дмитров
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