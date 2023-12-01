Власти Латвии раскритиковали методы проверки учителей на знание языка

В Латвии назвали недопустимыми методы проверки учителей на знание языка

В Латвии назвали недопустимыми методы проверки учителей на знание латышского языка. Об этом пишет LSM.

Руководитель Управления образования Лиепаи Кристине Ниедре-Латхере рассказала о ходе проверок учителей города на знание латышского языка. По ее словам, инспекторы министерства образования в ходе экзамена доводили педагогов до стрессовых ситуаций и не прерывали тестирование даже в случае сигнала тревоги в школе.

Ниедре-Лахтере полагает, что это свидетельство более глубокой проблемы в системе оценивания знаний.

«Мы связались с Госслужбой качества образования, рассказали об этой конкретной ситуации в Лиепае. И сошлись на том, что такие “изыски” зависят от инспектора, работающего на территории конкретного самоуправления. И это — иллюстрация моих опасений, что в государстве нет критериев, что и как проверяется!» — заявила она.

По ее мнению, некоторые вопросы, задаваемые в ходе тестирования, сложны даже для понимания людей, для которых латышский является родным.

Ранее министерство образования Латвии предложило запретить преподавание русского языка в школах. Предполагается, что с 2026-2027 учебного года школы будут обязаны предлагать для изучения в качестве второго иностранного исключительно языки Европейского союза.