На Украине поверили в улучшение ситуации на фронте зимой

46 % украинцев верят в улучшения на фронте, 34 % — ждут ухудшений в экономике

Зимой украинцы ожидают улучшения ситуации на фронте, но ухудшения в экономике, показывают результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Согласно результатам опроса, в улучшение ситуации на фронте верят 46 процентов украинцев. При этом 34 процента респондентов ожидают ухудшения в сфере экономики, 43 процента не ждут никаких изменений.

Социологи отмечают, что молодежь куда критичнее оценивает перспективы изменений на фронте — в улучшение ситуации верит 38 процентов респондентов в возрасте от 18 до 35 лет. В то же время среди людей старше 51 года надеются на военные успехи Украины 52 процента опрошенных.

Большинство респондентов при этом считают, что в целом на Украине ситуация этой зимой останется неизменной: этот вариант выбрали 51 процент опрошенных украинцев. 25 процентов ожидают улучшения положения страны, а 21 процент — ухудшения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский публично признал провал контрнаступления Вооруженных сил республики.