Плату за ЖКУ захотели снижать при одном условии

В Госдуме предложили возвращать деньги за ЖКУ при плохой уборке снега

Плату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России захотели снижать при одном условии — если управляющая компания плохо убрала снег на придомовой территории. Такое предложение выдвинул министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, передает РИА Новости.

Согласно инициативе, размер коммунальных платежей будет снижен за счет управляющей компании, если жильцы дома смогут доказать неисполнение обязанности по уборке снега. Плата будет уменьшена пропорционально количеству дней, когда жильцы были вынуждены самостоятельно очищать территорию.

«Например, если управляющая компания не убирала снег весь месяц, люди смогут вообще не платить за содержание придомовой территории. Если половину месяца, то снижение составит 50 процентов, но не менее 500 рублей за каждые сутки ненадлежащей уборки снега и не более всей суммы квитанции ЖКХ за месяц», — отметил Даванков.

Он добавил, что в случае поддержки инициативы Минстроем будет проработан удобный для людей механизм реализации идеи.