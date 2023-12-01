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05:29, 1 декабря 2023Мир

Женщина одним ударом убила мужа из-за нежелания отвезти ее в Дубай

NDTV: в Индии жена одним ударом в нос убила мужа, отказавшегося везти ее в Дубай

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Жительница индийского города Пуна одним ударом расправилась с мужем после того, как он отказался везти ее в Дубай на день рождения. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Разозленная отказом тридцативосьмилетняя женщина ударила супруга в нос, в результате чего у него началось сильное кровотечение. Отмечается, что у мужчины были сломаны нос и несколько зубов. После удара он потерял сознание и скончался. В отношении индианки возбудили уголовное дело, сейчас она находится под стражей.

Ранее турок убил ножом свою жену, уроженку России. Между ними возникла ссора, во время которой мужчина нанес жене многочисленные удары.

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      Марина Совина
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