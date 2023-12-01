В России четвероклассник надышался газом из баллончика и попал в реанимацию

Под Иркутском четвероклассник надышался газом из баллончика и попал в реанимацию

В селе Баяндай Иркутской области школьник надышался газом из баллончика и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Четвероклассник находится в бане в компании друзей. Там он вдохнул газ, после чего потерял сознание. Сестра школьника вызвала на место бригаду скорой помощи, после чего ребенка доставили в реанимацию.

Спасти мальчика не удалось. Подключившиеся к делу следователи выясняют, как баллончик попал к детям.

Ранее в Тверской области девятиклассник попал в больницу, надышавшись дезодорантом. Он решил подышать гигиеническим средством по дороге домой и потерял сознание в подъезде. Спасти его не удалось.