Котенок самой знаменитой в мире тигрицы попал на видео

Нацпарк «Земля леопарда» опубликовал видео с котенком самой знаменитой тигрицы

Котенок самой знаменитой в мире тигрицы T 41F попал в объектив фотоловушки. Кадры опубликованы в Telegram-канале дирекции заповедников «Земля леопарда».

Как рассказали в нацпарке, звездная мама T 41F стала известнейшей среди амурских тигров благодаря именитому фотографу-анималисту Сергею Горшкову. «Фотография этой большой кошки из национального парка "Земля леопарда" оказалась лучшей в одном из самых престижных фотоконкурсов дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020», — говорится в сообщении. Тигрица попала на обложки мировых газет и журналов, на фотовыставки во многих мировых столицах.

Ее котенок под номером Т 90M, часто попадает в объективы фотоловушек нацпарка, рассказали в заповеднике. На полученном видео специалисты заметили, как хищник тщательно обнюхивает дерево, но не для фотосессии. Он демонстрирует флемен — похожую на улыбку реакцию, с помощью которой животные усиливают приток воздуха в ротовую полость.