Немецкая журналистка обратилась к Лаврову на русском языке. Как он отреагировал?

Лавров не стал разжевывать немецкой журналистке свои слова об ОБСЕ

Журналистка немецкого издания Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) обратилась к главе МИД России Сергею Лаврову на русском языке во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел в Северной Македонии.

Известно, что в ходе выступления дипломат заявил, что ему безразличен итог этого саммита.

Немецкая журналистка неверно интерпретировала слова российского министра

Обращаясь к Лаврову, репортер исказила его высказывания, заявив, что он якобы не верит в яркое будущее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В ответ руководитель МИД России попросил девушку цитировать его правильно.

Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать. Мы наших журналистов немножко уважаем, оставляем на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции Сергей Лавров глава МИД России

«Это не правда, нам никто не говорит, что писать», — возразила корреспондентка на русском языке. Уточняется, что до этого она задавала вопросы министру по-английски.

Лавров высказался о шансах сохранить ОБСЕ

Глава МИД России в действительности заявил об увеличении шансов на то, что ОБСЕ не сохранится.

По словам министра, самое главное ощущение относительно будущего организации, которое укрепилось у него после саммита, — это безразличие. «Шансы увеличились, но не на сохранение ОБСЕ (...) Организация себя уже превратила в нечто, что вот у меня, например, вызывает безразличие в отношении того, что с ней дальше произойдет», — резюмировал он на пресс-конференции.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России и ранее вступал в резкие диалоги с журналистами

В апреле после завершения первой части заседания Совета Безопасности ООН Лавров отказался отвечать на вопрос, мертва ли зерновая сделка. Журналистка Reuters спросила министра о ее состоянии. Дипломат остановился перед женщиной и в ответ похвалил ее наряд. «Хорошее платье», — заметил он.

В январе прошлого года министр иностранных дел России подшутил над журналистами, которые освещали его встречу с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом. Репортеры и фотографы не успели снять момент рукопожатия политиков. Лавров в шутку укорил работников СМИ, чем рассмешил швейцарского президента. «Мы же здесь не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — поймать момент. Если не вышло — значит, не вышло», — сказал Лавров. После этого Кассис и Лавров снова пожали друг другу руки

В мае 2021 года Лавров в ходе пресс-конференции в Душанбе сделал замечание журналисту местного бюро «Би-би-си», который прервал его речь. Сначала он наблюдал за происходящим, а затем прокомментировал действия корреспондента. «Это "Би-би-си" такие манеры практикует?» — спросил он и затем продолжил пресс-конференцию.