Пентагон счел действия России и Китая главной долгосрочной угрозой

Пентагон счел действия РФ и КНР главной долгосрочной угрозой Западного полушария

Пентагон считает действия России и Китая главной долгосрочной угрозой в Западном полушарии, об этом заявил глава Кибернетического командования Вооруженных сил США генерал Пол Накасоне, передает ТАСС.

«Действительной долгосрочной угрозой является разрушительное влияние Китая и России. Подумайте о дипломатической информации, о военном и экономическом влиянии, которое оказывают обе страны», — подчеркнул он.

Накасоне добавил, что национальная безопасность и благополучие зависят от указанного региона, хотя в США зачастую забывают об этом.

Генерал призвал Вашингтон более тесно сотрудничать с партнерами в сфере кибербезопасности, в том числе направлять «киберкоманды» по запросу в другие страны.

Он также назвал важным возобновление действия раздела 702 Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки. Этот документ позволил бы Агентству национальной безопасности США собирать персональные данные иностранцев.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не допустят победы России в конфликте на Украине и нацелены помогать Киеву поставками военной помощи.

