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14:11, 2 декабря 2023Россия

У выброшенного на берег в Анапе во время мегашторма сухогруза оторвался якорь

У выброшенного на берег во время мегашторма сухогруза Blue Shark оторвался якорь

Кадр: Кубань 24

У сухогруза Blue Shark, который сел на мель во время мегашторма в Анапе, оторвался якорь. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что судно все еще не отбуксировали, поскольку владелец Blue Shark до сих пор не связался с российской стороной.

По данным канала, стоимость выброшенного на берег сухогруза оценивается в 5,4 миллиона долларов (около 400 миллионов рублей). На данный момент на судне находится 169 тонн мазута, 33 тонны дизтоплива, 83 тонны воды, 6,5 тонны балласта, а также 2,7 тонны ячменя, сообщает Shot.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили варианты экскурсий к сухогрузу Blue Shark. Вскоре после того, как реклама экскурсий к судну стала популярна в социальных сетях, многие начали снимать свои предложения с сайтов из-за огромного ажиотажа.

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      Варвара Кошечкина
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