Россиянам предложили экскурсии к севшему на мель в Анапе сухогрузу Blue Shark

Россиянам предложили варианты экскурсий к сухогрузу Blue Shark, который сел на мель во время мегашторма в Анапе 27 ноября. Соответствующая реклама стала появляться на сайтах объявлений в тот же день, сообщает Life.

Вскоре после того, как реклама экскурсий к судну стала популярна в социальных сетях, многие начали снимать свои предложения с сайтов из-за огромного ажиотажа.

Севший на мель сухогруз не могут отбуксировать, на нем застряли более 20 иностранцев

Сухогруз Blue Shark под флагом государства Белиз был прибит к берегу в районе поселка Витязево во время сильного шторма в понедельник, 27 ноября. По информации Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, судно после получения данных о штормовом предупреждении перешло на якорную стоянку. В это время оно начинало погрузку ячменя в морском порту Тамань. В ночь на понедельник ветер и волны сорвали его с якоря. Сухогруз дрейфовал в сторону берега, пока не оказался на мели.

На его борту находятся 21 член экипажа, в числе которых граждане Сирии, Индии и Египта. Никто из них не пострадал. Морские спасатели совместно с представителями МЧС РФ уже разработали план по их вызволению. Аварийно-спасательная операция начнется, как только позволит погода.

Состояние судна, на борту которого находится около трех тысяч тонн ячменя, тоже оценивается как хорошее. Однако владелец Blue Shark до сих пор не связался с российской стороной, в связи с чем работы по транспортировке и оценке ее стоимости не могут начаться и сухогруз не могут снять с мели.

Спекулянты создали туристический ажиотаж вокруг застрявшего в Витязево Blue Shark

Объявления об экскурсиях к прибившемуся к берегу судну стали активно появляться сразу после инцидента. Первым, кто воспользовался идеей, стал пользователь «Авито» Игорь Дмитриевич, который пообещал прокатить клиентов до сухогруза всего за 700 рублей. Из-за образовавшегося ажиотажа объявление вскоре было снято, но успело превратиться в шутку и распространилось в соцсетях.

Однако вскоре у Игоря появились конкуренты. В настоящее время в сети все еще можно найти схожие объявления, хотя их стоимость сильно возросла. Сейчас цена такой поездки до Blue Shark составляет 5 тысяч рублей.

Отвезу в Витязево, на берег моря, максимально близко к новой достопримечательности Анапы — BLUE SHARK. Время нахождения на точке по договоренности (1 час ). Стоимость за поездку в обе стороны (...) до трех человек объявление на сайте

Blue Shark — второй сухогруз, застрявший у побережья Краснодарского края

Аналогичная история приключилась в 2018 году с сухогрузом RIO, который сел на мель около поселка Кабардинка (Краснодарский край) и превратился в местную достопримечательность.

Корабль выбросило на берег 12 декабря во время шторма в Черном море. Никто из членов экипажа не пострадал, однако продолжить плавание судно не смогло. Отмечалось, что буксировка в порт требует больших затрат, поэтому корабль до сих пор находится на берегу.

Сухогруз был взят под охрану пограничными службами, поскольку ходит под флагом Ганы и формально считается территорией другого государства. Тем не менее местным жителям удалось нарисовать на борту граффити, устроить возле судна множество фотосессий и организовать к нему экскурсии.