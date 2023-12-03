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17:04, 3 декабря 2023Россия

Количество попавших в ДТП на Новорижском шоссе машин выросло до 20

В ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье попали 20 машин

Кадр: Telegram-канал MASH

Количество машин, попавших в ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье, выросло до 20. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Причиной массовой аварии, которая произошла в районе Истры, называется скользкая дорога и снегопад.

По имеющимся предварительным данным, в ходе аварии никто не пострадал. В настоящее время движение на участке дороги затруднено.

Ранее массовое ДТП на Новорижском шоссе попало на видео.

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      Иван Потапов
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