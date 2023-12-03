Массовое ДТП из-за снегопада в Москве попало на видео

В Москве на Новорижском шоссе столкнулись более 10 машин из-за снегопада

Массовое ДТП из-за погодных условий в Москве попало на видео. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Авария, в которой столкнулись более 10 машин, случилась на Новорижском шоссе. При этом заблокированных нет.

Отмечается, что ДТП произошло из-за метели и обильного снегопада. «В данный момент образовалась пробка длиной в пять километров. Будьте внимательны на дорогах!» — предупреждает издание.

Ранее в декабре трое военных пострадали в ДТП на территории гарнизона на Камчатке. Обстоятельства произошедшей аварии остались неизвестны.