Медведев назвал причину вмешательства США в конфликт на Украине

Медведев: Остин назвал истинную причину вмешательства США в конфликт на Украине

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на слова главы Пентагона Ллойда Остина, по его мнению, назвавшего истинную причину вмешательства США в конфликт на Украине — необходимость модернизации оборонной промышленности Штатов на 40 миллиардов долларов. Об этом Медведев высказался на странице в X.

Политик назвал министра обороны США прямолинейным и простодушным человеком и заявил, что «генерал без колебаний назвал причину вмешательства США».

«Это не помощь гражданам или стране, исчезающей с карты мира, не борьба за демократию против тирании. И нет, речь идет даже не о противостоянии России с целью уменьшения ее обороноспособности. Это необходимость модернизации оборонной промышленности США на 40 миллиардов долларов», — сказал он.

По его словам, все дело во вводе в эксплуатацию оборонной продукции и создании рабочих мест и в огромной прибыли, которую получают от этого компании, близкие к администрации президента США Джо Байдена.

Ранее Остин заявил, что США проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия. Как уточнил министр обороны, на эти цели государство выделит 50 миллиардов долларов из дополнительных бюджетных ассигнований.