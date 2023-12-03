США объявили о крупнейшей модернизации оборонной промышленной базы за 40 лет

Глава Пентагона Остин: США начали крупнейшую модернизацию базы ВПК за 40 лет

США проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, пишет ТАСС.

Как уточнил министр обороны, на эти цели государство выделит 50 миллиардов долларов из дополнительных бюджетных ассигнований, запрошенных администрацией американского президента Джо Байдена. «Мы начали то, что армия (сухопутные войска США — прим. "Ленты.ру") называет самой масштабной модернизацией нашей оборонной промышленной базы почти за 40 лет», — объявил он.

По мнению главы ведомства, это позволит создать и поддерживать десятки тысяч хороших рабочих мест для американцев более чем в 30 штатах.

В июне заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль рассказал о влиянии многомиллиардной военной помощи Украине на военно-промышленный комплекс (ВПК) США.