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19:14, 5 июня 2023Мир

В Пентагоне заявили о давлении на ВПК США из-за помощи Украине

Замглавы Пентагона Каль заявил, что помощь Украине оказала давление на ВПК США
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Ritu Manoj Jethani / Shutterstock / Fotodom

Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль рассказал о влиянии многомиллиардной военной помощи Украине на военно-промышленный комплекс (ВПК) США. Его в понедельник, 5 июня, цитирует РИА Новости.

По словам замглавы Минобороны Соединенных Штатов, усилия по оказанию поддержки Киеву оказали давление на американскую оборонно-промышленную базу.

В конце мая Пентагон раскрыл объем военной помощи, предоставленной США Украине с начала специальной военной операции. Там заявили, что за этот период Киев получил 37,6 миллиарда долларов.

Также в американском оборонном ведомстве отметили, что последний пакет военной помощи Киеву составит 300 миллионов долларов.

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    Варвара Кошечкина
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