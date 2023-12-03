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14:12, 3 декабря 2023Россия

Российские войска ударили по командному пункту ВСУ около Днепропетровска

МО РФ рассказало о поражении командного пункта центра ПВО ВСУ «Восток»
СюжетМинобороны:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские войска поразили в районе Днепропетровска заглубленный командный пункт центра управления и оповещения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Пункт принадлежал воздушному командованию ВСУ «Восток».

Кроме того, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены склады горючего в районах Миргорода Полтавской области и города Хмельницкого на западе страны, а также арсенал боеприпасов в Николаевской области.

Также Минобороны заявило о восьми сбитых беспилотниках ВСУ над территориями четырех новых регионов РФ, поражении снарядом системы HIMARS и переоборудованных зенитных управляемых ракет С-200.

Также российские военнослужащие уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» Вооруженных сил Украины на херсонском направлении.

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      Антон Похиляк
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