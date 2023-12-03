Российские военные уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы

МО: военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ под Херсоном

Российские военнослужащие уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом заявили журналистам в воскресенье, 3 декабря, в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что там же удалось ликвидировать до 65 украинских бойцов, два автомобиля и три артиллерийские установки «Гвоздика» противника.

Помимо этого, подразделения российских войск нанесли огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Матиясово, Новоселовка Николаевской области и Тягинка Херсонской области.

До этого российское Минобороны отчиталось, что на херсонском направлении в зоне спецоперации 26 украинских солдат сдались в плен.

Еще раньше глава оборонного ведомства Сергей Шойгу рассказал, что за последние три-четыре недели российскими войсками было взято в плен множество военнослужащих ВСУ.