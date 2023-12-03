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16:01, 3 декабря 2023Россия

Слуцкий заявил о скором признании Западом неизбежности поражения Зеленского

Слуцкий: Запад все ближе к признанию неизбежности поражения режима Зеленского
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos/ Reuters

Запад все ближе к признанию неизбежности поражения режима украинского президента Владимира Зеленского и своего провала на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Комитета Государственной Думы России по международным делам Леонид Слуцкий.

«Победа России в СВО очевидна и неизбежна, так же как неизбежен крах концепции мировой исключительности США вместе со всеми их доктринами. Сегодня сформировалось новое глобальное большинство, и его границы гораздо шире пределов "золотого миллиарда"», — заявил депутат.

Кроме того, Слуцкий сказал, что «век насаждения американской гегемонии стремительно уходит в прошлое», а доминирование и лидерство США, «описанное еще в трудах [бывшего государственного секретаря США Генри] Киссинджера и воспеваемое в мантрах сегодняшних западных политиков, можно сказать, уже похоронено».

Ранее Слуцкий заявил, что Киссинджер умел договариваться и дружить с оппонентами без шантажа, санкций и угроз. Он уточнил, что бывший генсек демонстрировал куда более взвешенный подход к решению мировых проблем, чем нынешние официальные власти США.

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      Дарья Балацкая
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