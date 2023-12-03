«Зашла на позиции, зачистила и вышла» Российская ДРГ совершила рейд на блиндаж погранслужбы Украины под Черниговом

Российская ДРГ взяла в плен пограничника Украины в Черниговской области

Российская диверсионно-разведывательная группы (ДРГ) совершила рейд в Черниговской области. Бойцы обнаружили блиндаж Госпогранслужбы Украины и провели успешную операцию.

Как отмечают военкоры, разведгруппа «зашла на позиции, зачистила их и вышла».

Стало известно о взятом в плен украинском пограничнике

По некоторым данным, в результате рейда был ликвидирован ряд пограничников и военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, один сотрудник Госпогранслужбы взят в плен.

В украинских СМИ причиной произошедшего назвали халатность бойцов на позиции, отсутствие контроля со стороны командования. Там также отметили серьезный опыт российских военных в проведении подобных операций.

Чтобы вы понимали: русские забрали рации, а наши перепрошили их только через 12 часов, то есть 12 часов нас слушали украинские источники

В ДНР ранее также сообщали об успешных операциях ВС России

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в середине ноября сообщил, что российские военные зачистили крупный опорный пункт ВСУ в регионе.

По его словам, в качестве трофеев военнослужащие ВС РФ захватили около десяти единиц вооружения НАТО: стрелковое оружие, гранатометы и гранаты. Он также уточнил, что потери ВСУ в ходе зачистки «опорника» составили до двух десятков человек.

В мае стало известно, что украинская спецгруппа попала в засаду на дороге между Артемовском и Часовым Яром. Как уточняли военкоры, в автомобиль ВСУ попала противотанковая ракета, также, возможно, граната из СПГ. Военные покинули охваченное пламенем транспортное средство.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В США предсказали скорый переход России к наступлению на Украине

Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер предположил, что зимой Россия начнет переход к полномасштабному наступлению после попыток ВСУ прорвать российскую оборонительную линию.

[Русские] собираются позволить украинцам продолжить использовать впустую всю боевую мощь, которую мы [США] передали им, бросая ее против российской обороны, а затем, в январе-феврале, запомните мои слова, они рассмотрят возможность провести масштабное наступление Тони Шаффер экс-разведчик ВС США

В Великобритании же напомнили, что в прошлом году, когда земля замерзла и стало легче осуществлять маневры, Россия начала масштабное наступление. «Возможно, мы увидим нечто подобное снова», — спрогнозировал британский журналист Алессандра Скотто ди Сантоло в статье для Daily Express.