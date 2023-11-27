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00:58, 27 ноября 2023Мир

В Британии cпрогнозировали дальнейшее развитие ситуации на Украине

Daily Express: непростое положение ВСУ в зоне СВО осложнит зима
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Непростое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) еще больше осложнит зима, заявил британский журналист Алессандра Скотто ди Сантоло в статье для Daily Express.

По словам автора, долгожданное контрнаступление украинских военных против России «зашло в тупик». Он указал на слова аналитика Марио Бикарски, который уверен, что контрнаступление не позволило Украине реализовать ее первоначальные планы. Поддержка Киева со стороны Запада слабеет, так как партнеры Украины не видят результатов на передовой, считает он.

Журналист предрек Украине потерю поддержки западных стран, а также перемены в общественных настроениях. «В прошлом году, когда земля замерзла и стало легче осуществлять маневры, Россия начала масштабное наступление. Возможно, мы увидим нечто подобное снова», — спрогнозировал он дальнейшее развитие ситуации.

12 октября глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что контрнаступление ВСУ выбилось из графика.

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      Марина Совина
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