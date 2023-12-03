Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
08:00, 3 декабря 2023Моя страна

Зубров начали подкармливать в российском регионе

В Усть-Кубинском округе начался период подкормки зубров

Фото: Anton Kuzyakin / Globallookpress.com

Период зимней подкормки зубров началься в в Усть-Кубинском округе Вологодской области. Об этом сообщает «Интерфакс Северо-Запад».

В правительстве региона рассказали, что егеря ежедневно выезжают к животным. «Сейчас европейские бизоны сосредоточились на двух площадках в районе населенных пунктов Большая и Претиха - всего около 92 особей. Остальные должны выйти к местам зимних обитаний в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Животных кормят сеном и комбикормом.

В начале ноября заповедник «Брянский лес» объявил о начале экскурсий к зубрам. На кордоне оборудованы специальные места для съемки. При желании зубров можно угостить яблоками или морковкой.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Нужно готовиться к плохим новостям» Генсек НАТО заявил о критической ситуации на Украине из-за нехватки помощи Запада

      Власти Турции задержали лидера российской ОПГ

      В США предупредили Израиль о рисках поражения в секторе Газа

      Раскрыты намерения Израиля после завершения наземной операции в секторе Газа

      Развеян главный миф о Санкт-Петербурге

      Российский боец нокаутировал американца в главном бою турнира UFC

      Стало известно о прибыли США от поставок газа в ЕС

      В США исключили урегулирование конфликта на Украине только военным путем

      Израильская ракета-перехватчик изменила траекторию и упала на землю

      Российские десантники уничтожили две украинские БМП

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости