Зубров начали подкармливать в российском регионе

В Усть-Кубинском округе начался период подкормки зубров

Период зимней подкормки зубров началься в в Усть-Кубинском округе Вологодской области. Об этом сообщает «Интерфакс Северо-Запад».

В правительстве региона рассказали, что егеря ежедневно выезжают к животным. «Сейчас европейские бизоны сосредоточились на двух площадках в районе населенных пунктов Большая и Претиха - всего около 92 особей. Остальные должны выйти к местам зимних обитаний в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Животных кормят сеном и комбикормом.

В начале ноября заповедник «Брянский лес» объявил о начале экскурсий к зубрам. На кордоне оборудованы специальные места для съемки. При желании зубров можно угостить яблоками или морковкой.

