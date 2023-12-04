Азербайджанские войска открыли огонь по армянским позициям

Азербайджанские войска открыли огонь по позициям Вооруженных сил Армении

Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по позициям армянских войск в Вайоцдзорской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Армении.

Инцидент произошел в районе Бардзруни Вайоцдзорской области, граничащей с Азербайджаном с юго-запада и северо-востока. Как сообщается, 4 декабря в районе 14:35 по местному времени азербайджанские войска открыли огонь в направлении армянских позиций.

В результате один армянский военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью.

Министерство обороны Армении выразило соболезнования родным и сослуживцам военнослужащего и начало расследование по факту инцидента.

Ранее азербайджанские военные провели командно-штабные учения в Нахичеванской автономии. Основной акцент был сделан на занятии господствующих высот рядом с маршрутами обеспечения условного противника.