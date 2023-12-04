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20:40, 4 декабря 2023Силовые структуры

Российские подростки брызнули в кассиршу из баллончика во время кражи в магазине

В Екатеринбурге подростки распылили баллончик в лицо продавщице во время кражи

Кадр: Telegram-канал «Ural Mash»

Трое подростков из Екатеринбурга распылили баллончик в лицо женщине-кассиру, когда та пыталась вернуть украденные ими товары. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, все произошло около спорткомплекса «Динамо». 16-летние злоумышленники зашли в находящийся рядом магазин, спрятали в куртки две бутылки пива и коробку шоколадных батончиков, а затем выбежали на улицу. Кассирша решила догнать подростков, но один из них брызнул ей в лицо из перцового баллончика. Потерпевшую доставили в больницу с химическими ожогами глаз и горла. Нападавшего и его подельников ищут.

Ранее в Тюменской области россиянин напал на продавщицу цветочного ларька и попал на видео.

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