МВД показало на видео попытку россиянина в балаклаве ограбить цветочный ларек

В Тюменской области россиянин напал на продавщицу цветочного ларька и попал на видео. Ролик в среду, 29 ноября, публикует пресс-служба МВД.

На кадрах видно, как мужчина заходит в торговую точку в надетой на голову балаклаве и произносит: «долго не думай, быстро наличку сюда!» Женщина не сразу поняла, что происходит, а когда тот достал предмет, похожий на нож, начала кричать, что денег в кассе нет и всю выручку недавно забрал владелец ларька. Злоумышленника это убедило, и он сбежал.

Позже полицейские нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель, он признался, что распивал дома алкоголь и хотел добавки, но денег на выпивку у него не нашлось, тогда он и пошел на преступление.