Российский уголовник вступил в запрещенное АУЕ и стал фигурантом уголовного дела

Российский заключенный вступил в АУЕ и стал фигурантом уголовного дела

В Нижегородской области в отношении отбывающего срок российского заключенного возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, причиной стало вступление уголовника в декабре 2021 года в ряды запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Заключенный активно пропагандировал субкультуру и ее идеологию. Пресечь его деятельность силовикам удалось во время мероприятий по пресечению экстремизма.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

17 августа 2020 года Верховный суд России постановил признать международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» («Арестантский уклад един», АУЕ) экстремистской организацией.