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16:26, 4 декабря 2023Бывший СССР

В Грузии запретят финансирование партий юридическими лицами

Правящая партия Грузии предложила запретить финансирование партий юрлицами

Фото: Sputnik / РИА Новости

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» предложила законопроект о запрете финансирования политических партий юридическими лицами. Об этом пишет ТАСС.

Бюро парламента Грузии зарегистрировало инициативу о запрете юридическим лицам на выделение пожертвований в пользу политических партий. Согласно законопроекту, юридические лица будут подвергаться штрафу в двойном размере от суммы, которую выделят на пожертвования.

По словам авторов инициативы, принятие документа является важным критерием для получения страной статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС). Сам законопроект, как утверждается, направлен на борьбу с влиянием олигархов.

«Вам известно, что приближается активный избирательный год. Очень важным также является своевременное выполнение рекомендаций наших европейских коллег, соответственно, именно по этой причине мы требуем рассмотрения законопроекта в ускоренном порядке», — сказал первый заместитель главы комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала бывшего премьера Бидзину Иванишвили единственным олигархом в стране. Зурабишвили заявила, что Иванишвили обладает доминирующим влиянием на действующих представителей власти.

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      Юрий Леонов
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