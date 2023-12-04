В Петербурге 16-летний студент оказался в реанимации после фотосессии

В Петербурге студент колледжа оказался в реанимации после фотосессии на крыше

В Санкт-Петербурге 16-летний студент колледжа оказался в реанимации после фотосессии на крыше лофт-проекта «Этажи». Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, юноше перелез через ограждение, чтобы сделать снимки. Он поскользнулся на крыше четвертого этажа. Подростка доставили в реанимационное отделение больницы с серьезными травмами. Он получил компрессионный перелом позвоночника, сочетанную травму, ушибы легких, печени, поджелудочной, переломы костей. Ему начали оказывать помощь медики.

Как утверждает телеканал 78.ru, пострадавший юноша находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее на юге Санкт-Петербурга 15-летний школьник выпал из окна жилой многоэтажки и остался жив. Его в тяжелом состоянии доставили в детскую городскую больницу.