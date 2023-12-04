В США предрекли Болгарии участь Украины в случае конфликта с Россией

Экс-разведчик Риттер: НАТО не удастся сломить Россию, ощутившую вкус победы

Болгарию ждет участь Украины в случае вступления в конфликт с Россией, предупредил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Таким мнением он поделился в интервью журналисту Мартину Карбовски.

При этом, уверен он, возможная конфронтация закончится поражением болгарской стороны. По словам экс-разведчика, сейчас российские войска являются самыми боеспособными на планете, в том числе благодаря хорошей подготовке. «Ключевым аспектом любой армии является ее мышление, настрой на победу. Вооруженные силы России знают вкус победы, они знают, как побеждать», — отметил он.