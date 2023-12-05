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13:32, 5 декабря 2023Мир

Бразилия направила дополнительные подразделения к границе с Венесуэлой

G1: Бразилия направила дополнительные подразделения к границе с Венесуэлой

Фото: Joshua Taeckens / Globallookpress.com

Бразилия отправила дополнительные подразделения к границе с Венесуэлой и Гайаной на фоне роста напряженности из-за территориального спора вокруг региона Эссекибо на который претендует Каракас. Об этом сообщает бразильское агентство G1.

«Правительство Бразилии по-прежнему не дает указаний о немедленном начале военной операции на границе с Венесуэлой, но существует состояние боевой готовности и оценка того, что бразильской дипломатии придется усилить тон посредника в споре — в настоящее время существует позиция невмешательства в вопрос», — отмечает агентство со ссылкой на источники.

Кроме того, сообщается, что бразильские военные разработали сценарии региональной эскалации и повысили уровень боевой готовности. При этом, бразильская сторона до сих пор считает маловероятной возможность начала боевых действий.

3 декабря в Венесуэле состоялся референдум, в ходе которого более 90 процентов венесуэльцев проголосовали за присоединение региона Эссекибо, который занимает более двух третей соседней Гайаны. Референдум инициировал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Голосование состояло из пяти пунктов, каждый из которых сводился к непризнанию существующей границы с Гайаной и ее пересмотру с целью присоединения к Венесуэле большей части соседней страны.

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      Максим Габриелян
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