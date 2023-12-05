Еврокомиссия предупредила о высоком риске терактов в ЕС в новогодние праздники

Еврокомиссия: в связи с кризисом на Ближнем Востоке риск терактов в ЕС повысится

В связи с кризисом на Ближнем Востоке и связанной с этим поляризацией европейского общества, риск совершения терактов на территории Европейского союза (ЕС) в период новогодних праздников повысится. Об этом заявила комиссар Еврокомиссии по внутренним вопросам Илва Йоханссон, сообщает РИА Новости.

«Война между Израилем и ХАМАС, а также поляризация, которая возникла из-за этого в нашем обществе, создали высокий риск террористических атак в ЕС в предстоящий сезон праздников и каникул», — предупредила она.

Йоханссон уточнила, что ближневосточная проблематика и возникающие вокруг нее террористические угрозы станут одной из тем для обсуждения на Совете министров внутренних дел стран ЕС.

Ранее радикальное палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за совершение теракта на въезде в Иерусалим утром 30 ноября. По словам представителей группировки, эта операция стала ответом жестокие действия Израиля в секторе Газа и Дженине.