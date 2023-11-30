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15:32, 30 ноября 2023Мир

ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

ХАМАС: исполнители теракта в Иерусалиме были членами бригады «Аль-Кассам»

Фото: Toby Melville / Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт на въезде в Иерусалим утром 30 ноября и заявило, что двое исполнителей были членами военного крыла — бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам». Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале движения.

«Мы подтверждаем, что эта операция стала естественным ответом на беспрецедентные преступления оккупантов, включая жестокие действия в секторе Газа и Дженине, широкомасштабные нарушения, которым подвергаются наши заключенные в тюрьмах», — заявили в ХАМАС.

Утром 30 ноября на автобусной остановке на въезде в Иерусалим произошел теракт. По данным МИД Израиля, троих пострадавших спасти не удалось, шесть человек ранены, террористы были ликвидированы.

Посольство Российской Федерации в Израиле не подтвердило информацию о наличии россиян в списках пострадавших в ходе теракта.

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      Семен Александров
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