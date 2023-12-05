ХАМАС назвало условия продолжения переговоров по заложникам

Хамдан: ХАМАС не отпустит заложников без прекращения агрессии Израиля в Газе

Радикальное исламское палестинское движение ХАМАС не отпустит оставшихся в заключении заложников без прекращения агрессии Израиля в секторе Газа. Такие условия продолжения переговоров назвал член политбюро движения Усама Хамдан в эфире Al Jazeera.

«Мы подтверждаем, что не будет переговоров и обмена [заложников], пока не прекратится агрессия [Израиля] против нашего народа и сектора Газа», — заявил высокопоставленный представитель ХАМАС.

При этом ранее заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что движение освободило всех женщин и детей, которые были заложниками движения в секторе Газа. Тем не менее Израиль указывает, что в заложниках у ХАМАС остаются женщины и дети, отметил он. «Мы заявили, что их нет. Мы обменяли тех женщин и детей, которые у нас были. Если и есть какие-то случаи, то мы о них не знаем или не смогли до них добраться», — уточнил он.