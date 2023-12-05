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06:29, 5 декабря 2023Экономика

Инвесторы перешли к продаже валюты на бирже после ослабления рубля

ЦБ: на фоне ослабления рубля инвесторы перешли к продаже валюты на бирже
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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

На фоне ослабления рубля в июле — сентябре 2023 года российские инвесторы стали вместо покупки продавать на бирже валюту. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей брокеров» за третий квартал 2023 года Центробанка.

Уточняется, что в условиях ослабления рубля объем покупок валюты за рубли стал практически соразмерен объему продаж. Так нетто-продажи валюты в июле — сентябре составили 4 миллиарда рублей.

Также в обзоре регулятора говорится, что инвесторы больше всего продавали доллары и юани. Евро же, наоборот, чаще покупалось, чем продавалось.

1 декабря курс доллара поднимался на торгах до 90 рублей. Последний раз американская валюта достигала этой отметки 20 ноября. Евро превышал 98 рублей.

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      Юлия Мискевич
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