Макрон захотел найти компромисс с Орбаном по членству Украины в ЕС
Politico: Макрон обсудит с Орбаном переговоры по членству Украины в ЕССюжетВступление Украины в ЕС:
Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил своего венгерского коллегу Виктора Орбана в Париж для поиска компромисса по началу переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает американский журнал Politico.
«Президент Франции Эммануэль Макрон также пригласил Орбана встретиться в Париже в конце этой недели, чтобы попытаться достичь компромисса», — указывает издание.
Ранее стало известно, что на предстоящем саммите Евросоюза 14-15 декабря, может быть принято решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о присоединении к европейскому блоку.