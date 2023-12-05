Макрон захотел найти компромисс с Орбаном по членству Украины в ЕС

Politico: Макрон обсудит с Орбаном переговоры по членству Украины в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил своего венгерского коллегу Виктора Орбана в Париж для поиска компромисса по началу переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает американский журнал Politico.

«Президент Франции Эммануэль Макрон также пригласил Орбана встретиться в Париже в конце этой недели, чтобы попытаться достичь компромисса», — указывает издание.

Ранее стало известно, что на предстоящем саммите Евросоюза 14-15 декабря, может быть принято решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о присоединении к европейскому блоку.