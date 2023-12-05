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19:56, 5 декабря 2023Силовые структуры

Застреливший пожилого жителя Мариуполя морпех ВСУ получил срок

В ДНР получил 23 года колонии морпех ВСУ, застреливший жителя Мариуполя

Фото: прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 23 годам колонии строгого режима 29-летнего старшего разведчика 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Волошенюка. Об этом во вторник, 5 декабря, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, в апреле 2022 года осужденный находился на расположенной в жилом доме по улице Зеленогорской боевой позиции ВСУ в Мариуполе. Получив преступный приказ, он застрелил проходившего по улице пожилого жителя города. От полученных ранений 61-летний мужчина скончался на месте.

30 ноября Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению 27-летнего военнослужащего ВСУ Ивана Тарана, расстрелявшего семерых мирных граждан.

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      Владимир Седов
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