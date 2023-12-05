Модель OnlyFans рассказала о браке с укравшим у нее миллионы рублей мошенником

Популярная модель OnlyFans Патриция Кей рассказала о браке с Tinder-мошенником, укравшем у нее 1,6 миллиона долларов (более 140 миллионов рублей по текущему курсу). Подробностями она поделилась в подкасте Inside OnlyFans, доступном на YouTube.

Модель вспомнила, что в разгар популярности OnlyFans во время карантина из-за пандемии коронавируса она заработала очень много денег. В тот же период она решила развестись с мужем, который постоянно ей изменял. «Когда я подала на развод, судебный бухгалтер сказал мне, что супруг воровал мои деньги, так как у нас был общий банковский счет», — отметила она.

По словам Кей, ее бывший муж украл у нее 1,6 миллиона долларов — все заработанные во время карантина деньги. «Эта афера была у него в голове с самого начала нашего брака. Он никогда не любил меня, он был кем-то вроде Tinder-мошенника», — заключила модель.

Ранее звезда OnlyFans Энни Найт раскрыла свои миллионные заработки. Она рассказала, что зарабатывает более 150 тысяч австралийских долларов (почти девять миллионов рублей) в месяц.