Решивший отомстить обрызгавшему его водителю пешеход случайно сжег не ту машину

Россиянин захотел сжечь обрызгавшую его машину, но ошибся автомобилем

В Астрахани возбудили дело по факту умышленной порчи чужого имущества. Об этом в Telegram сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, фигурант дела шел к другу, когда мимо проехала иномарка, окатившая его грязью из лужи. Случившееся испортило пешеходу настроение и он захотел отомстить, так как водитель заехал в соседний двор, где и припарковался. Мститель вернулся на место происшествия и поджог машину, но позже выяснилось, что по ошибке сжег чужой автомобиль, принадлежавший соседу, у которого была похожая иномарка.

Россиянину грозит до пяти лет колонии. Следователи устанавливают все детали случившегося.

29 ноября в Кургане россиянин поджег ларек быстрого питания из-за ссоры с продавцом.