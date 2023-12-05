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13:32, 5 декабря 2023Силовые структуры

Решивший отомстить обрызгавшему его водителю пешеход случайно сжег не ту машину

Россиянин захотел сжечь обрызгавшую его машину, но ошибся автомобилем

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Астрахани возбудили дело по факту умышленной порчи чужого имущества. Об этом в Telegram сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, фигурант дела шел к другу, когда мимо проехала иномарка, окатившая его грязью из лужи. Случившееся испортило пешеходу настроение и он захотел отомстить, так как водитель заехал в соседний двор, где и припарковался. Мститель вернулся на место происшествия и поджог машину, но позже выяснилось, что по ошибке сжег чужой автомобиль, принадлежавший соседу, у которого была похожая иномарка.

Россиянину грозит до пяти лет колонии. Следователи устанавливают все детали случившегося.

29 ноября в Кургане россиянин поджег ларек быстрого питания из-за ссоры с продавцом.

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      Владимир Седов
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