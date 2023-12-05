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20:57, 5 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин лишил знакомого сознания и поджег его квартиру из-за долга

В Волгограде россиянин расправился со знакомым из-за нежелания возвращать долг

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Волгограде к 18 годам колонии строгого режима приговорили 30-летнего россиянина, признанного виновным в умышленном уничтожении имущества и расправе над знакомым. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 1 ноября 2020 года злоумышленник прибыл в квартиру к 22-летнему россиянину, у семьи которого он занимал деньги. Войдя внутрь, он лишил товарища сознания, затем устроил поджог, оставив возле него подожженные листы бумаги, что привело к пожару. Спасти владельца помещения не удалось.

После совершения преступления злоумышленник отправил с телефона хозяина СМС его супруге, в котором сообщил о якобы оплате долга. Перед выходом он обыскал комнаты и похитил 15 тысяч рублей и золотую цепочку.

Изучив все собранные следователем доказательства, коллегия присяжных заседателей Волгоградского областного суда единодушно пришла к выводу о виновности мужчины по всем инкриминируемым составам преступлений.

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      Владимир Седов
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