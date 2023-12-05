Россиянка с пятью детьми сбежала через окно от пытавшегося сжечь дом уголовника

На Алтае россиянка с пятью детьми сбежала из подожженного уголовником дома

В Алтайском крае предстанет перед судом 31-летний ранее судимый уголовник, пытавшийся сжечь заживо сожительницу и ее семью. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

В ночь на 4 августа уголовник выпил изрядное количество спиртного, что привело к замечанию со стороны сожительницы. Мужчина разозлился и решил разделаться с женщиной и пятью ее малолетними детьми. Он закрыл снаружи дверь и поджог домовладение. Женщина вовремя поняла, что в ловушке, распахнула окно и сумела вместе с детьми сбежать из объятого пламенем помещения.

Уголовник после устроенного им поджога скрылся и вскоре был объявлен в розыск. Силовики отследили его и задержали, после чего на время расследования дела отправили в СИЗО. Теперь дело с утвержденным прокурором Первомайского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

